Brunetta, sul Def governo non ci ha consultato

Per questa ragione io dico: bisogna fare presto. Noi, dobbiamo dare segni di coesione nazionale al Governo, ma Governo li deve anche ascoltare i segni di coesione perché, per esempio, nella vicenda del VES, che vedremo probabilmente in Aula nei prossimi giorni, non c'è stata alcuna interlocuzione con le Opposizioni, non c'è stata alcuna riflessione insieme e noi dovremmo votare il discostamento al buio.