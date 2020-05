Brusaferro: Curva discendente, segnale positivo continua

Io, inizierò la mia presentazione oggi, come al solito, guardando la curva. Vedete che è una curva che va crescendo sia in termini di casi di diagnosi sia in casi di sintomi, è un segnale che prosegue, questo è un dato positivo. Penso che, dalla prossima settimana, cominceremo a mostrarvi i dati puntuali, così che potremo valutare anche sostanzialmente l'impatto di questa prima settimana di apertura rispetto al lockdown.