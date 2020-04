Calderoli: chi senza mascherina non è un eroe, è un pericolo

Chi è senza mascherina non è un eroe. Rappresenta un pericolo per tutti gli altri che invece la portano. Se è obbligatoria la cravatta per i signori senatori, per entrare in Senato, decidiamo che sia per questo periodo e solo per questo periodo obbligatoria la mascherina.