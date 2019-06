Campobasso, sindaco M5s Gravina: non so se desistenza con PD

“A dire la verità, patto di desistenza... a questo punto, considerata anche la forbice, è ancora più ampia rispetto al primo round, quindi io non lo so. Di sicuro le percentuali sono enormi, ripeto, sono enormi. Sono emozionato per questo. So che ha tenuto più o meno bene anche il quorum, quindi le persone che sono andate a votare. Patto di desistenza o no, adesso ho la responsabilità di rivolgermi veramente a tutta la città”.