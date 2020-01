Cancelleri: dimissioni di Di Maio non sono un fallimento

Ha approvato delle cose incredibili, ha fatto diventare leggi di questo Paese cose come il reddito di cittadinanza, che ha salvato tantissime persone dalla disperazione e sta partendo anche con una fase adesso di innesto al lavoro che è molto importante, quota 100. Abbiamo disinnescato per due volte l'IVA, il taglio del cuneo fiscale ieri, finalmente persone dal primo di luglio cominceranno a prendere 1.200 euro all'anno in più nelle buste paga, fino a 1.200 euro all'anno in più nella busta paga si ritroveranno, quindi questo è un taglio alle tasse. Non credo che siano dimissioni per un fallimento politico. Io credo che sia state semplicemente dimissioni date dalla stanchezza di un continuo accanimento all'interno del movimento nei suoi confronti.