Candiani: giusto ripartire con dovute precauzioni

Il Ministro Boccia non perde occasione per imparare anche che il suo ruolo dovrebbe essere quello di raccordare le Regioni, non quello di dividere gli italiani o decidere di creare polemica. Non si pone la stessa domanda quando c'è da aprire l'anno scolastico o chiudere l'anno scolastico che ha calendari differenti in Italia perché sono differenti anche le condizioni geografiche, piuttosto che il climatiche. Lo stesso vale per i saldi e stiamo parlando di cose banali. È ovvio che qui tratti, invece, di considerare quello che è lo stato di avanzamento dell'azione di contrasto al virus e se ci sono delle condizioni, in alcune Regioni, favorevoli per potere già accentuare la riapertura, ben che siano seguite, con tutte le precauzioni del caso.