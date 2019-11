Caso Ex Ilva, Fico: "Lo Stato sia duro con ArcelorMittal"

Lo Stato deve andare giù duro perché non può pensare che una multinazionale qualsiasi, che sia questa, un'altra o anche un'altra in futuro, arrivano qui, fanno un contratto 12 mesi fa e dopo 12 mesi lo stracciano mandando a casa… vogliono mandare a casa 5000 persone. Questo non è il modo di operare, non è serio da parte di una multinazionale.