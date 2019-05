Caso Siri, Di Maio a Sky Tg24: Conte ha fatto bene

Giustamente, secondo me, il Presidente Conta ha valutato bene di metterlo in panchina finché questa inchiesta non sarà chiara, non si saranno delineati i fatti in maniera corretta Io non esulto, non la considero una vittoria del Movimento, spero che Armando Siri che è un Sottosegretario della Lega, possa essere giudicato innocente in quell'inchiesta, ma i cittadini italiani devono sapere che quando ci sarà da difendere le istituzioni soprattutto da inchieste di corruzione e questioni simili il Movimento 5 Stelle sarà sempre uno scudo per le istituzioni e sarà la garanzia di integrità e legalità. Detto questo io dico adesso mettiamoci al lavoro più di prima