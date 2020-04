Castaldo: "In Consiglio Ue si arriverà ad un accordo"

Senza costruire appunto, poi un bond ancorato in questo modo, condiviso, andando a condividere appunto il rischio tra i vari stati europei è chiaro che si mette non soltanto a repentaglio l'economia di tutti, dei paesi più fragili, ma all'intera sopravvivenza dell'euro zona stessa e credo che, nonostante stiano giocando un po con il tempo, forse per metterci un po' in difficoltà le controparti e questa consapevolezza, almeno nell'opinione pubblica ed anche dei paesi del nord, stia cominciando a permeare.