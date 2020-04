Castelli su Mes: non servono vecchie regole

Davanti a problemi eccezionali, vanno utilizzati anche strumenti eccezionali. Questo è il dibattito che si sta facendo in questi giorni. Credo che si debba ragionare in maniera un po' diversa rispetto al solito, non si possono dare vecchie regole su problemi nuovi, che nessuno aveva mai immaginato.