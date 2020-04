Castelli: su riaperture bisogna valutare molti aspetti

Sulle riaperture come stanno facendo i colleghi all'interno dei ministeri, si stanno valutando molti aspetti. Diciamo che il circuito produttivo va tenuto in considerazione tutto. Abbiamo visto che cosa vuol dire e scrivere dei codici Ateco per lasciare aperte delle attività che si legano a delle filiere. Quindi teniamo presente le filiere, teniamo presente quali sono gli asset produttivi che non si devono fermare e anche si possono riaprire nel pieno rispetto della sicurezza. E poi la tutela delle attività che oggi devono riprogrammare completamente anche il proprio reddito, la propria remunerazione.