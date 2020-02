Cattaneo: "Per M5s vale solo presunzione di colpevolezza"

È già emergenza quella di accorciare i tempi della giustizia. Cosa fa questo Governo? Abolisce la prescrizione così i tempi andranno in eterno. È un grande errore, un errore sia sul piano del merito sia sul piano dei valori, perché dietro questa decisione si cela tutta l'ideologia dei 5 Stelle dove c'è la presunzione di innocenza, come la nostra Costituzione c'insegna o come la nostra tradizione che arriva dall'illuminismo, da secoli di storia, ma c'è invece la presunzione di colpevolezza perché per loro sono tutti colpevoli fino a prova contraria, esattamente il contrario di come la pensiamo noi e sentiamo anche qualche Magistrato autorevole che porta avanti questa tesi che per noi è aberrante.