Centrodestra, 25 anni tra vittorie, sconfitte e inchieste

1994 – 2019, 25 anni di unioni, separazioni, abbracci, vittorie, liti e sconfitte per un Centrodestra che nasce con l'alleanza tra Berlusconi e Bossi. “Ho scelto di scendere in campo e di occuparmi della cosa pubblica perché non voglio vivere in un Paese illiberale”. Era il '94 quando, sulla scia della Prima Repubblica, fatta a pezzi da Mani pulite, l'allora proprietario delle TV Fininvest lancia la formazione moderata Forza Italia, al servizio di una rivoluzione liberale tanto attesa quanto disattesa. L'alleato è Bossi, con la sua Lega Nord. “L'ultima speranza che il regime coloniale romano, che opprime la Padania”. Breve durata per il primo Governo Berlusconi, sostenuto da AN, ex Movimento Sociale, con Fini e i centristi. Emergono presto divisioni, rottura, poi pace e nuova vittoria nel 2000, al Governo fino al 2006. In quell'anno la prima piazza a San Giovanni contro l'esecutivo Prodi e poi le inchieste giudiziarie contro Berlusconi, le contestate leggi ad personam e il rilancio del Popolo delle Libertà con la fusione tra Azzurri e AN nella manifestazione del predellino. “Partito del Popolo delle Libertà”. Nel 2008 il ritorno a Palazzo Chigi, in piena crisi economica, ma le vicende personali dell'ex Premier accentuano gli scontri con Fini, che sfociano nella direzione del PDL del 2010 e anticipano il tramonto di AN, poi sostituito da Fratelli d'Italia. Nel 2011, dopo le dimissioni di Berlusconi e l'arrivo di Monti a Palazzo Chigi il nuovo strappo della Lega. Nel 2013 la decadenza del Cavaliere da senatore per la condanna per frode fiscale segna l'inizio del declino di Forza Italia. Nello stesso anno, dopo l'uscita di scena di Bossi, condannato per truffa per rimborsi elettorali, diventa segretario il giovane Salvini, allora europarlamentare. Da allora, con un consenso sotto il 4%, tesse la sua tela populista e sovranista, cancella il nord dal simbolo, supera alle politiche Forza Italia, vola alle europee e trasforma il Centrodestra in una Destra a sua immagine e somiglianza.