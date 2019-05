Centrodestra, Toti: ora il leader è Salvini

Leader in questo momento nei numeri ce l’ha Matteo Salvini e come si costruisce un contenitore che stia al fianco della Lega di Salvini che continui quella tradizione di buon Governo di centrodestra che abbiamo conosciuto per 25 anni, ma in modo diverso, perché sennò la Lega continuerà a crescere, Forza Italia continuerà a consumarsi come una candela, Fratelli D'Italia, a cui auguro una grande sorte, perché la mia amica Giorgia è una donna coraggiosa, più o meno si aggira sempre sulle stesse percentuali. Questa volta io le auguro un pochino meglio e certamente sarà così, però non si cambia la morfologia del centrodestra. È finita la seconda Repubblica. Bisogna costruire qualche cosa di nuovo. Salvini lo sta facendo per parte sua, noi che cosa facciamo?