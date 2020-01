Conferenza Berlino, Conte: "Sono moderatamente ottimista"

Noi confidiamo che da questa giornata possa nascere, con la condivisione di tutti gli attori, la convinzione che l'opzione militare non potrà mai portare, anche per le caratteristiche dello scenario libico così frammentato, milizie e tribù, non potrà mai portare a una soluzione. Una soluzione definitiva. Noi non chiediamo a nessuno degli attori di fare un passo indietro, chiediamo a tutti gli attori di fare decisi passi avanti verso questo processo di stabilizzazione e pacificazione verso un percorso che sia economico, politico istituzionale di sicurezza.