Conte: 400 milioni per spesa e cibo

Con un'ordinanza della protezione civile, noi aggiungiamo a questo fondo 400 milioni. Questi 400 milioni è un ulteriore anticipo che destiniamo ai Comuni, con il vincolo di utilizzare queste somme per le persone che non hanno i soldi per fare la spesa. Quindi da questi 400 milioni che verranno distribuiti tra tutti gli 8 mila Comuni del nostro territorio, nasceranno dei buoni spesa, delle possibilità di erogare da parte dei Comuni dei generi di prima necessità, generi alimentari, con la catena anche della solidarietà: servizi civili e tutta la catena del volontariato, del terzo settore.