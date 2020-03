Conte: 4,3 miliardi ai Comuni

Abbiamo lavorato intensamente per varare subito un provvedimento di grande urgenza, di grande impatto: coinvolgiamo i Comuni, i Sindaci che sono le nostre sentinelle, le nostre prime sentinelle, le prime antenne per quanto riguarda le comunità locali, per quanto riguarda le necessità dei cittadini. Allora ci affidiamo a loro. Ho appena firmato un Dpcm che dispone che a loro giriamo la somma di 4 miliardi e tre, a valere sul fondo di solidarietà comunale.