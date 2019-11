Conte a Taranto: "Per Ilva serve un gabinetto di crisi"

Non c'è una persona, non c'è un singolo ministro, con c'è un governo che può risolvere il problema, dobbiamo risolvere con tutto il sistema Italia. Cosa significa? Significa un gabinetto di crisi, significa lavorare 24 su 24 con una cabina di regia, chiamare le migliori energie produttive intellettive che abbiamo in Italia, lavorare e cercare, ovviamente, sul presupposto che in questo momento i vertici aziendali confermino quello che hanno già anticipato, dichiarato e stanno attuando, cioè la dismissione. Dobbiamo lavorare come a garantire investimenti produttivi, a garantire tutela ambientale, a garantire la salute, il diritto alla salute, a garantire i livelli occupazionali e a costruire per questa comunità delle opportunità di lavoro.