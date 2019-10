Conte, bugie su più tasse in manovra, è redistributiva

Siamo disponibili a valutare qualsiasi buon suggerimento anche per migliorare questo impianto e il contenuto della manovra di bilancio. Quello che va detto è che nel complesso adesso circolano molte inesattezze, molte ricostruzioni non corrispondenti alla realtà. Questa è una manovra che non aumenta fatto la pressione fiscale complessiva. Vedete, adesso è facile dire tante cose, però nei confronti degli italiani è inutile, come dire, affidarsi a delle efficaci narrazioni comunicative, le bugie hanno le gambe corte.