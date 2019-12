Conte: ci attende maratona di 3 anni per piano riformatore

Ora abbiamo davanti a noi, se mi è concesso continuare con la metafora sportiva, una maratona di tre anni. Maratona di tre anni non significa che andremo a passo lento, marceremo anche qui spediti, ma significa evidentemente che questo spazio temporale ci consentirà di programmare senza quell'affanno che abbiamo avuto in queste settimane, in questi mesi, di programmare meglio le nostre iniziative di governo, di programmare anche un piano più ambizioso riformatore.