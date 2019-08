Conte: "Colloqui importanti, sarà una crisi trasparente"

Buonasera a tutti. Alcune dichiarazioni per fornire a tutti i cittadini dei doverosi chiarimenti. Non raccoglierò delle domande per la semplice ragione che ci rivedremo poi, non voglio anticipare più ampie spiegazioni che fornirò in sede parlamentare, che è la sede istituzionale, dopo il passaggio in Parlamento sarò aperto ovviamente a rispondere a tutte le domande e avremo poi il tempo e il modo per delle conferenze stampa. Ieri sera e questo pomeriggio è venuto a parlarmi il Ministro Salvini, il quale mi ha anticipato l'intenzione della Lega di interrompere questa esperienza di Governo e la volontà di andare a votare, per capitalizzare il consenso di cui il partito attualmente gode. Ci sono stati due lunghi colloqui, durante i quali ci siamo confrontati sulle aspettative della Lega e anche sulla complessa situazione politica, economica - sociale che il Paese sta attraversando. Al Ministro Salvini ho anche esposto i molteplici progetti di riforma, le varie iniziative di Governo in corso di realizzazione, che inevitabilmente verranno interrotte. La nota ufficiale diffusa da ultimo dal Ministro Salvini invoca un ritorno alle urne per restituire al più presto la parola agli elettori. Ho già chiarito nel corso dei colloqui al Ministro Salvini che farò in modo che questa crisi, da lui innescata, sia la crisi più trasparente della storia della vita repubblicana. Per questo mi riservo di contattare i Presidenti del Senato, della Camera, affinché adottino le iniziative di propria competenza per permettere alle Camere stesse di tornare a riunirsi. Questo passaggio istituzionale dovrà svolgersi davanti ai parlamentari, come ho...