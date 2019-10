CONTE: Di Maio? Nessuna tensione particolare

Il fatto che incontri Di Maio la mattina, ma come posso incontrare Franceschini, come posso incontrare Speranza o gli esponenti di Italia Viva, questo non significa che mi dovete sindacare ogni volta che incontro qualcuno. Ci siamo incontrati, è stato un momento per confrontarci un attimo sugli sviluppi degli ultimi giorni. Lui era stato a Washington, non ci eravamo incontrati da un po' di tempo. E' stato un attimo per fare un po' un confronto su tutte le questioni di politica aperte”. “Sono rientrati i toni?”. “Ma assolutamente, ma tra me e lui non ci sono stati toni particolari”.