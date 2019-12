Conte: diverse sensibilità ma Mes sarà utile

Non c'è nessuna divisione per quanto riguarda le modalità con cui muoversi all'interno di questo percorso. Se poi mi parlate che ci sono delle differenti sensibilità, è legittimo anche sollevare delle criticità, è legittimo sollevarle, è legittimo discuterne. Poi ci sono, ovviamente, dei momenti in cui bisogna operare una sintesi complessiva. Si tratta di una modifica a un trattato e il Parlamento sarà chiamato o meno a ratificarlo. Prima di quello lavoreremo per rendere questo progetto assolutamente non solo compatibile, ma addirittura pienamente utile agli interessi italiani e all'interesse nazionale.