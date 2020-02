Conte: esibizioni muscolari non sono buona politica

L'esibizione muscolare, il richiamo alla mistica dell'uomo forte, non è quella la politica. La politica è perseguire il bene comune, il bene collettivo, mettere a fuoco quali sono gli interessi pubblici e dopo, ovviamente, perseguire, conseguentemente, e tradurre in azione quello che è stato individuato come un interesse collettivo, il bene comune.