Conte: esperimento non ha dato frutti sperati

C'è stato un esperimento, un esperimento che non ha dato i risultati sperati. Dobbiamo comunque recuperare questo spirito di squadra e rafforzare lo spirito di coesione. Questo sì. Molti commentatori, molti analisti, si soffermano sulla foto di Narni, ma il Presidente perché c'è andato a Narni, perché ci ha messo la faccia? Chi vi parla non ama i tatticismi, chi vi parla non ama soffermarsi a valutare la convenienza personale, non l'immagine personale. C'era da dare una mano. Bene, ritornando indietro, lo farei non una volta, ma mille volte.