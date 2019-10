Conte: "Falso dire che è la manovra delle tasse"

Una certa propaganda vorrebbe dipingere questa manovra, come la manovra, un profluvio di balzelli, di nuove tasse, in particolare nei confronti di alcune specifiche categorie, come ad esempio la vostra. Si è voluto ad esempio sostenere che il Governo vuole colpire le partite IVA, vuole colpire i professionisti. Nulla di più falso, si afferma ad esempio, che abbiamo introdotto una tassazione sul contante. Falso.