Conte: "Governissimi? Nostro dovere è tenere unito il Paese"

Noi abbiamo il dovere e la responsabilità di lavorare uniti. Ho sentito parlare di governi di unità nazionale, ho sentito parlare di governissimi. La nostra responsabilità, il nostro senso di responsabilità e il nostro ruolo ci impone, più che di lavorare per queste prospettive, coi Ministri qui presenti, anche con gli altri che non ci sono, di lavorare e di tenere unito il Governo per tenere unita la nazione.