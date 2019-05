Conte: grave dubitare dell'imparzialità presidente consiglio

Attenzione, lo dico a tutti, lo dico a tutti, a tutte le forze politiche in particolare che sostengono, ovviamente, questa esperienza di Governo. Fino a quando c’è questa dialettica è anche comprensibile, però, quando questa dialettica trascende sino a coinvolge il Presidente del Consiglio, a metterne in dubbio l'imparzialità, la cosa non è grave, diventa gravissima. Anche perché c'è una grammatica costituzionale. Se si mette in dubbio l'imparzialità del Presidente del Consiglio… Noi dobbiamo affidarci, Siamo il Governo del cambiamento, il Governo che rifugge le opacità della vecchia politica