Conte: i nostri porti non sono mai stati chiusi

Il problema non è porto aperto e porto chiuso perché i nostri porti, diciamolo francamente, al di là della retorica della propaganda non sono mai stati chiusi. La differenza era di trovare delle soluzioni automatiche, meccanismi condivisi o meno. La differenza era di tenerli più giorni in mare o meno giorni in mare, ma i porti chiusi non sono mai stati.