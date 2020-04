Conte: illegittime ordinanze locali meno restrittive

Potremmo operare quindi differenziazioni geografiche anche nella fase, in questa fase di allentamento delle misure. Con riapertura delle attività basate su un piano caratterizzato, però da precisi presupposti scientifici, che ci consentano di avere un monitoraggio efficace, sotto controllo la curva epidemiologica. Non già quindi un piano rimesso a iniziative improvvide di singoli Enti locali. Voglio ricordare, nello spirito di collaborazione, che questo Governo ha sempre, costantemente adottato, con tutti gli Enti locali, che iniziative che allo stato delle previsioni vigenti, iniziative di Enti locali che comporti l'introduzione di misure meno restrittive di quelle disposte su base nazionale, non sono possibili, perché in contrasto con le norme del decreto legge numero, 19/2020, quindi sono da considerarsi, a tutti gli effetti di legge, illegittime.