Conte: Iv dica cosa vuol fare, dopodiché valuteremo

Si chiarisca agli italiani cosa significa mozione di sfiducia nei confronti dell'operato del ministro Bonafede. Capite che è proprio qualcosa che è irrazionale? Guardi, sarà un limite delle mie facoltà logiche, non riesco a capirlo. Detto questo, a me non piace ragionare in termini ipotetici, semmai ci fosse un'iniziativa del genere, il sottoscritto, per assicurare credibilità alla politica, ne trarrà tutte le conseguenze.