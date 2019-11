Conte: "La crisi del lavoro è un'emergenza nazionale"

La crisi dell'occupazione nell'ultimo decennio ha assunto il carattere di un'autentica emergenza nazionale e gli sforzi compiuti, che sono stati compiuti, per arrestare la progressiva contrazione della domanda di lavoro non hanno dato evidentemente, non offrono, quelle prospettive per rimediare a questa emergenza. Molto, quindi, resta da fare per assicurare adeguate prospettive occupazionali.