Conte: lettera a Ue, nessuna prova muscolare

In un clima che il Premier definisce di ritrovata fiducia e dialogo si è tenuta una riunione economica tra Conte, i Vicepremier e il Ministro Tria per condividere numeri, stime e iniziare a impostare la futura legge di bilancio, anche se non mancano i nodi di coperture per realizzare la Flat tax, con le due anime, quella prudente, guidata da Tria, e quella più aggressiva, capeggiata da Salvini, che per ora non sembrano trovare un punto di sintesi. Il Capo del Governo confida in entrate più cospicue di quelle preventivate per riuscire a scongiurare l'infrazione per debito. “Ho pressoché ormai preparato una bozza di lettera. Sarà l'occasione per ribadire come da un lato vogliamo assolutamente rispettare il patto di stabilità e crescita, ma dall'altro lato, come abbiamo preannunciato, non vogliamo rinunciare a offrire un contributo critico”. Nonostante la necessità ribadita da Conte nell'ultimatum ai due Vice di parlare con una voce univoca con l'Europa, anche e soprattutto in funzione della credibilità, il Vicepremier Salvini considera la Commissione europea delegittimata per imporre sanzioni, e definisce prive di qualsiasi fondamento le ipotesi di una patrimoniale, tasse sui risparmi, sui conti correnti degli italiani o su cassette di sicurezza. “Stiamo lavorando per estendere la pace fiscale, fortemente voluta dalla Lega e approvata dal Governo e dal Parlamento, non solo alle cartelle esattoriali di Equitalia. Ecco, lo stesso ragionamento si potrebbe fare sul tantissimo denaro contante che non è in circolazione perché è nascosto, perché è custodito qui o là”. Critico il PD, che accusa il Governo di scaricare sull'Unione europea le proprie responsabilità. “Hanno sfasciato i conti pubblici e adesso non sanno che pesci prendere. E, tanto per cambiare, ricominciano a litigare. propongono di prendere i soldi nelle cassette di sicurezza, di fare condoni, riciclaggi, di stampare mini BOT. Ancora una volta chi rischia di pagare sono gli italiani onesti”.