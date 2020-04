Conte: "L'Europa deve rispondere"

La delusione non è mia, non del Primo Ministro, Giuseppe Conte, la delusione sarebbe di tutti i cittadini europei, sono convinto, anche dei cittadini tedeschi, i quali non hanno nessun vantaggio nel fatto che in questo momento l'Europa non riesca a calibrare, a varare, adottare una reazione solida, forte e comune. Questo è momento in cui c'è un'emergenza tale che non abbiamo mai affrontato, dal secondo dopoguerra ad oggi. L'Europa deve rispondere senza se e senza ma, altrimenti i cittadini europei saranno delusi e ne soffriranno anche i cittadini tedeschi, non solo i cittadini italiani, perché prima costruiamo degli strumenti finanziari che ci consentano di fronteggiare questa crisi, prima ne usciremo tutti godremo vantaggi economici e sociali.