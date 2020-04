Conte: Misure a sostegno economia per oltre 75 miliardi

In aggiunta ai 25 miliardi già stanziati con il cosiddetto decreto legge Cura-Italia il Governo invierà a brevissimo al Parlamento un'ulteriore relazione contenente una richiesta di scostamento dagli obiettivi di bilancio precedente programmati nel 2020 pari a una cifra ben superiore a quella stanziata a marzo, una cifra da, un attimo, davvero consistente non inferiore a 50 miliardi di euro, che si aggiungeranno ai 25 miliardi già stanziati per un intervento complessivo non inferiore, non inferiore a 75 miliardi di euro.