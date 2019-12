Conte: "Non commento i cambi di casacca, contano i numeri"

Non mi fate parlare sui cambi di casacca. Io non sono preoccupato perché poi al momento opportuno, anche in passaggi che hanno creato nel dibattito pubblico tante fibrillazioni, per così dire, come c'è stato ieri sia alla Camera che al Senato, abbiamo avuto un riscontro numerico, che è quello che conta, quindi c'è stata una piena dimostrazione di coesione da parte della maggioranza. Non entro nell'ambito delle singole posizioni del singolo parlamentare.