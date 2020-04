Conte: non è il momento di mollare

Dopo tante rinunce e sacrifici, la fase due in modo diversamente prudente in modo assolutamente sconsiderato con avventatezza, improvvisazione non ce lo possiamo permettere. Lo dobbiamo per rispetto a tutti coloro che sono morti, alle famiglie che stanno soffrendo e quelli ancora che sono contagiati e dobbiamo preservare la salute di tutti gli altri cittadini. Ecco perché dico stiamo facendo tanti sacrifici, non è questo il momento di mollare. Non è un momento questo di libera tutti. Lo voglio dire chiaro questo Governo non cerca il consenso, questo Governo cerca di fare le cose giuste e continuerà a fare le cose giuste, anche se questo dovesse scontentare il gran numero dei cittadini. Però i cittadini devono avere fiducia sul fatto che le nostre decisioni sono decisioni responsabili nell'interesse generale, collettivo di tutti.