Conte: non possiamo assicurare il ritorno alla normalità

Qualsiasi atteggiamento ondivago come passare dalla politica del chiudiamo tutto a quella della apriamo tutto, rischierebbe di compromettere in maniera irreversibile gli sforzi fatti fin qui. Quindi preferisco dirlo forte e chiaro, preferisco dirlo qui in Parlamento, a rischio di apparire impopolare, il Governo non può assicurare il ritorno immediato alla normalità della vita precedente. Ci piacerebbe consentire un pieno ripristino di tutte le ordinarie abitudini di vita dei cittadini, ma dobbiamo avere consapevolezza che il virus sta continuando a circolare nella nostra comunità.