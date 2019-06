Conte: non serve delega a trattare con Ue, sono premier

Io sono il Presidente del Consiglio dei Ministri. Che delega devo avere? Per trattare in Europa? La delega politica penso ci sia sempre perché, se non ci fosse delega politica, sarebbe sfiducia nei confronti dell'operato del Consiglio dei Ministri, e nessuno mi sembra che abbia mai messo in discussione la fiducia nell'operato del Consiglio dei Ministri.