Conte: non uso Cdp per questioni contingenti

Il Governo non intende guardare a Cassa Depositi Prestiti come a uno strumento per risolvere questioni meramente contingenti, di breve periodo. Vogliamo, al contrario, adottare, con il contributo di Cassa, una prospettiva di ampio respiro per progettare l'Italia di domani identificando le direttrici di sviluppo sulle quali poter costruire nuova occupazione, aprire nuovi mercati, implementare nuove idee per l'innovazione tecnologica e digitale