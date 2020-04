Conte: o vinciamo tutti o perdiamo tutti in Europa

Non potrò accettare un compromesso al ribasso, qui non siamo di fronte a un negoziato a somma zero, non ci saranno alcuni vincitori e alcuni perdenti, sono intimamente convinto, parlando di Europa che o vinceremo tutti o perderemo tutti. Il prossimo incontro europeo a livello di leader dei 27 stati membri dell'Unione europea non ritengo sarà quello risolutivo a questo fine, ma farò di tutto perché esprima già nel prossimo Consiglio europeo un indirizzo politico chiaro.