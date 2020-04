Conte: pratica religiosa fonte di focolai

Dispiace ovviamente di creare – diciamo – un comprensibile rammarico nella Cei e nella nella Chiesa italiana. Ci siamo anche sentiti con il Presidente Bassetti, ci sentiamo spesso, ci siamo sentiti con loro, non c'è assolutamente nessun atteggiamento materialista da parte del Governo, nessuna insensibilità su questo. C'è, sì, una grossa rigidità, com'è stato anche anticipato, da parte del comitato tecnico-scientifico sul presupposto che anche nella letteratura scientifica che loro hanno, la pratica religiosa è una delle fonti, da quanto mi è stato rappresentato per quanto riguarda i focolai epidemiologici, però, come già anticipato, adesso ci lavoreremo, avevamo bisogno di un po' più di tempo, lavoreremo per definire un protocollo di massima sicurezza per garantire a tutti i fedeli di poter partecipare alle celebrazioni liturgiche in piena sicurezza.