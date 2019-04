Conte: preoccupazione per deriva militare in Libia

Vogliamo un cessate il fuoco immediato e auspichiamo un ritiro delle forze dell'Esercito di Liberazione Nazionale, dell’LNA. Riteniamo che il dialogo politico o la soluzione politica alla quale sin qui abbiamo lavorato da quando ci siamo insediati come Governo e che ha conosciuto come tappa particolarmente significativa di questo percorso la Conferenza di Palermo, sia l'unica, rimanga l'unica soluzione plausibile, possibile e sostenibile sul terreno. Quindi in queste ore, in questi giorni, in queste ore la nostra attività anche diplomatica si è maggiormente intensificata, la mia personale iniziativa, per raggiungere una prospettiva politica, una soluzione inclusiva e sostenibile, sotto l’egida delle Nazioni Unite.