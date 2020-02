Conte: responsabilizzare giovani contro bullismo

Responsabilizzare i giovani, renderli giovani ambasciatori, significa anche creare le premesse per aiutare i compagni in difficoltà, per parlare il loro linguaggio. Voi parlate forse molto più di noi adulti, siete molto più efficaci nell'azione, perché parlate il linguaggio dei vostri compagni, e questa è la modalità migliore, a), per rendere consapevoli tutti e, b), per contrastare l'indifferenza.