Conte: ribadiamo impegno evitare aumento IVA

Ribadiamo anche l'impegno, so che è un tema molto discusso anche nel dibattito pubblico, ad evitare l'aumento dell'IVA per disinnescare le clausole di salvaguardia previste nell'anno 2020 e 2021. Come lo faremo? Non è un'impresa facile. Non sono qui a dire che sarà semplice. Però stiamo studiando un'operazione profonda di spending review, siamo già all'opera, che ci consenta anche di riordinare la giungla del sistema di tax expenditures che complicano notevolmente la struttura del nostro sistema fiscale