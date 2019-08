Conte: rivendichiamo portafoglio economico in Europa

Ho molto apprezzato il discorso inaugurale e apprezzo molto le sensibilità che il neo Presidente ha già espresso. Per noi è importante dare impulso alla crescita, coltivare politiche attive per il lavoro, soprattutto per i nostri giovani. È importante, peraltro, dosare le politiche per la crescita in modo differente. Per quanto riguarda la nomina del Commissario italiano, che sarà al centro anche delle nostre discussioni, rivendichiamo un portfolio economico, come sapete - lo abbiamo detto più volte - di primo piano, perché riteniamo che un portfolio del genere sia adeguato alle ambizioni e alle responsabilità che l'Italia vuole assumersi in questa nuova legislatura.