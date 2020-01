Conte: soluzione politica per Libia unita e libera

Sarà importante non solo siglare un cessate il fuoco immediato, ma anche rispettare questa tregua. Sarà importante, poi, ritrovarsi a Berlino, quindi non partiamo da zero. Adesso sarebbe improprio anticipare delle soluzioni specifiche, ma anche alla Conferenza di Berlino si arriva attraverso un'attività propedeutica. Quello che l'Italia raccomanderà sempre sarà quello di lavorare per una Libia unita, per una Libia autonoma e sovrana.