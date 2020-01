Conte: spero ampio fronte progressista contro destre

Noi dobbiamo lavorare per contrastare questa destra. Quindi io mi auguro che si possa rinforzare sempre più un ampio fronte, poi lo chiamate come volete voi, lo possiamo chiamare progressista, riformista, alternativo alle destre, non lo so, lo dite voi, però sicuramente un ampio fronte dove possono trovare posto e possano sentirsi a proprio agio tutte le forze, pur con diverse sensibilità che però vogliono condurre una politica alternativa a questa destra. Io sono un costruttore per definizione e mi auguro che questo progetto politico possa definirsi sempre più andando avanti nel tempo.