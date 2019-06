Conte, su decreto sblocca cantieri faccio appello alla Lega

Faccio appello agli amici della Lega perché non metto assolutamente in discussione la loro buona fede. Stiamo con un super emendamento che dico solo è stato presentato adesso, dopo aver rimesso da un momento all’altro in discussione il lavoro di mesi. Con questo super emendamento ha portato con sé altri 400 emendamenti, anche delle varie opposizioni. Siamo a pochi giorni dalla conversione. Dobbiamo passare alla Camera, quindi faccio un appello. In questo decreto c'è tanto lavoro, ci sono le norme sui terremotati. Mi raccomando, mi raccomando.