Conte, su Ilva lavoriamo per portare risultati

Adesso il negoziato deve svilupparsi e dovete darci un attimo di tranquillità, perché capisco l'ansia di avere aggiornamenti quotidiani, ma adesso si è avviato un negoziato e chi conosce tecnicamente come può funzionare, c'è da valutare quindi i risvolti industriali, economici, giuridici, eccetera. Abbiamo bisogno di qualche settimana di tempo, ma ci stiamo lavorando. Questo lo posso assicurare. Ma voglio assicurare innanzitutto i tarantini, la comunità tarantina e tutta... pugliese in generale. Il Governo ci sta lavorando con la massima determinazione e attenzione, avendo cura e spera davvero presto di poter portare, a tutta la comunità locale in particolare, dei buoni risultati.